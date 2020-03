Harvey Weinstein is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar wegens verkrachting en aanranding. Hieronder vind je een overzicht van de reacties op het vonnis.

Ambra Gutierrez, beschuldiger Weinstein: 'Ik ben zo opgelucht'

Het model Ambra Gutierrez, dat Weinstein in 2015 beschuldigde van misbruik, zegt tegen The Daily Beast dat ze blij is met de straf. "Ik ben zo opgelucht. Harvey had de macht om mensen kapot te maken en zorgde ervoor dat mensen hun mond hielden. Die macht is nu weg."

Melissa Thompson, beschuldiger Weinstein: 'Dit is een krachtige boodschap'

Volgens Melissa Thompson, die Weinstein in 2011 beschuldigde van misbruik in zijn kantoor in Manhattan, is de celstraf van 23 jaar een "krachtige boodschap voor alle daders die een machtige positie hebben". Thompson zei tegen The Daily Beast: "De schade die Weinstein bij mij heeft aangericht, staat voor altijd ge­grift in mijn ziel. Nadat hij me had verkracht, ben ik nooit meer de oude geworden. Maar zijn celstraf van 23 jaar geeft me wel rust en ruimte om te herstellen."

Donna Rotunno voor aanvang van de zaak. (Foto: BrunoPress)

Donna Rotunno, advocaat Weinstein: 'Deze straf is immoreel'

Donna Rotunno, de advocaat van Weinstein, noemt de celstraf van 23 jaar "immoreel". "Ik ben overweldigd door woede hierover. Ik vind het een laf getal. Er zijn moordenaars die lagere straffen krijgen dan hij", zei ze volgens Variety. Eerder kondigde Rotunno al aan in hoger beroep te gaan.

Cyrus Vance jr., openbaar aanklager, bedankt slachtoffers voor hun moed

Cyrus Vance jr., de openbaar aanklager in de zaak tegen Weinstein, is de rechtbank en de slachtoffers dankbaar. "Ze hebben de afgelopen twee jaar een onbeschrijfelijke moed getoond", schrijft hij in een verklaring. "Weinstein zette een leger van spionnen in om ze stil te houden. Maar ze weigerden te zwijgen en werden gehoord. Hun woorden velden een roofdier, zetten hem achter de tralies en gaven slachtoffers van seksueel geweld hoop."

Slachtoffers Weinstein: 'Hij blijft altijd een veroordeelde verkrachter'

The Silence Breakers, een groep van 24 slachtoffers van Weinstein (onder wie actrices Ashley Judd, Rosanna Arquette en Rose McGowan), heeft ook gereageerd op de veroordeling. "Iedereen zal hem herinneren als een veroordeelde verkrachter. Hij gaat naar de gevangenis, maar geen enkele straf zal de levens en carrières die hij heeft geruïneerd kunnen herstellen."

John Cleese denkt terug aan een grappig verhaal

"De veroordeling van Weinstein vandaag doet me denken aan een verhaal van een rechter, die een oude man een gevangenisstraf van twintig jaar oplegde", aldus de komiek en acteur. "De oude man zegt: 'Ik ga dood voordat ik vrijkom' en de rechter antwoordt: 'Nou, doe vooral je uiterste best.'"

Vrouwenrechtenadvocaat Gloria Allred: 'Gerechtigheid'

Gloria Allred, die drie getuigen in de New Yorkse rechtszaak tegen Weinstein bijstond, liet zich buiten het rechtsgebouw door de aanwezige pers fotograferen. De advocaat hield een bordje vast waarop stond: 'Dit is hoe gerechtigheid eruitziet: 20 + 3 jaar'. Eerder prees Allred al de moed die de getuigen hebben getoond.

Vrouwenrechtenadvocaat Gloria Allred buiten het rechtsgebouw. (Foto: BrunoPress)