Het filmfestival van Cannes is niet verzekerd als het evenement mocht komen te vervallen in de strijd tegen het coronavirus. De organisatie had echter wel de mogelijkheid daartoe, schrijft Variety.

Het Amerikaanse entertainmentplatform baseert zich op bronnen binnen de verzekeringsmaatschappij Circle Group. Dit bedrijf zou de organisatie van het filmfestival, dat tot haar klanten behoort, tien dagen geleden hebben aangeboden zich te verzekeren tegen epidemieën en pandemieën, maar dit werd afgeslagen.

Directeur van het Cannes Film Festival, Pierre Lescure, liet aan de Franse krant Le Figaro weten dat het polisaanbod van de verzekeringsmaatschappij waarin de verzekering tegen het COVID-19-virus besloten lag, buitenproportioneel hoog was.

Lescure vertelde daarnaast dat het festival zich voor maximaal 1,7 miljoen euro schade kon laten verzekeren, terwijl het budget van het evenement bijna 30 miljoen euro bedraagt.

In Frankrijk zijn evenementen met meer dan duizend bezoekers verboden in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Volgens Lesucre beschikt de organisatie over een potje, waarmee het eenmalig annuleren van het festival gedekt zou kunnen worden.

Het festival vindt vooralsnog plaats van 12 tot en met en 23 mei.

