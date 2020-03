Woody Harrelson neemt de rol van Jason Statham in de film The Man from Toronto over. Ingewijden melden aan Variety dat de acteur de rol heeft geaccepteerd nadat Statham zich terugtrok wegens creatieve meningsverschillen.

Statham had eerder gesprekken om de rol op zich te nemen, maar dit leidde uiteindelijk niet tot het tekenen van een contract. Sony, het bedrijf achter de productie van de film, moest op zoek naar een andere acteur en kwam uit bij Harrelson.

Harrelson, bekend van zijn rollen in films als Natural Born Killers, Zombieland en The Hunger Games-reeks, zal samen met Kevin Hart te zien zijn. Hart speelt de rol van een man die ongewild betrokken raakt bij het werk van een huurmoordenaar ('the man from Toronto') nadat de twee in hetzelfde Airbnb-appartement terechtkomen.

De regie van de film is in handen van Patrick Hughes, onder meer bekend van The Hitman's Bodyguard. De film moet vanaf 19 november in de bioscoop te zien zijn.