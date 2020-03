De film Peter Rabbit 2: The Runaway gaat vijf maanden later in première, meldt Deadline dinsdag. De film zou aanvankelijk op 19 maart in Australië in première gaan. De nieuwe datum is 7 augustus.

Begin april zou de film overal in de bioscopen te zien zijn. Sony heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus echter besloten om de film vijf maanden later uit te brengen.

Hiermee volgt Sony het voorbeeld van MGM, dat eerder al besloot om de première van de James Bond-film No Time To Die uit te stellen.

De verspreiding van het coronavirus heeft al geleid tot het sluiten van bioscopen in landen als Italië, Zuid-Korea, China en Japan. Peter Rabbit 2 zal op 7 augustus in Europa in première gaan, waarna de rest van de wereld volgt.

Peter Rabbit is een moderne interpretatie van het verhaal over het ondeugende konijn in mensenkleren. James Corden en Rose Byrne spreken de stemmen van de hoofdpersonages in. Corden verzorgt de stem van Peter en Byrne speelt zijn geestelijk moeder Beatrix Potter. Ook Margot Robbie en Elizabeth Debicki hebben aan de film meegewerkt.