Yolanthe Cabau speelt de hoofdrol in Just Say Yes, een romantische comedy van de makers van F*ck de Liefde en Fashion Chicks, maakt Independent Films dinsdag bekend.

Cabau speelt Lotte, die haar hele leven al droomt van haar ideale bruiloft. Zij ziet die droom echter in duigen vallen als haar aanstaande echtgenoot de bruiloft onverwacht afblaast.

De regie van Just Say Yes ligt in handen van Appie Boudellah en Aram van de Rest. Het scenario is geschreven door onder anderen Mustapha Boudellah en Appie Boudellah.

Dit voorjaar beginnen de opnames van Just Say Yes. De overige castleden worden binnenkort bekendgemaakt.

Just Say Yes is dit najaar in de bioscoop te zien.