Daniel Craig heeft in gesprek met GQ uitgelegd waarom het relatief lang duurde voordat bekend werd dat hij weer in de huid zou kruipen van James Bond. De 52-jarige acteur vond dat hij fysiek niet klaar was om de rol weer te spelen en ervoer hier ook angsten bij.

"Ik wilde James Bond eigenlijk nooit meer spelen", aldus Craig, die voor de andere vier keren dat hij de rol speelde veel moest sporten en een speciaal dieet volgde om fysiek in vorm te komen.

"Ik dacht: is deze klus het echt waard, om dit weer opnieuw te doen? Ik voelde me over mijn lichaam niet goed. Dus het idee om weer James Bond te spelen ging voor mij bij voorbaat niet door. En daarom duurde het vijf jaar voordat er een nieuwe Bond kwam."

De acteur vergelijkt de Bond-films met andere projecten die hij heeft gedaan. "Normaal leer je het script en dat is het dan", aldus Craig. "Maar met Bond krijg je geen script, dus het fysieke aspect van deze rol is in dit geval de voorbereiding."

Dit veroorzaakte angstgedachten bij Craig. "Ik heb er enorm veel last van gehad. Ik dacht alleen maar: ik kan dit niet aan."

In 2017 bevestigde Craig terug te keren als James Bond. De acteur was in 2006 in zijn eerste Bond-film te zien, Casino Royale. Daarna volgden Quantum of Solace, Skyfall en Spectre (2015). No Time To Die zou begin april uitkomen, maar onlangs werd bekend dat de film pas in november verschijnt.