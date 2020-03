Bas Muijs keert tijdelijk terug als Stefano Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. Melissa Drost, die jarenlang Sjors Langeveld speelde, vertrekt.

Het personage van Drost was zeventien jaar lang te zien in de soap. De actrice speelde niet al die tijd Sjors: eerst speelde Inge Schrama het personage. Na een burn-out nam Drost de rol van haar over.

Peter van der Vorst, programmadirecteur bij RTL, kondigde eerder al aan dat de verhaallijnen van GTST een opfrisbeurt zouden krijgen. "De cast was heel jong en alle personages leken een beetje op elkaar. Maar dat lag ook aan de aankleding, de kapsels en de luxe kleren."

RTL heeft aan RTL Boulevard nog niet laten weten wanneer Bas Muijs terugkeert. Drost is halverwege maart voor het laatst te zien.