Harvey Weinstein heeft maandag via zijn advocaten de rechter in zijn strafzaak verzocht om hem een vonnis van vijf jaar gevangenis op te leggen voor verkrachting en aanranding, waar hij kans maakt op 29 jaar celstraf. De advocaten van de filmproducent vinden volgens TMZ dat Weinstein door alle publiciteit rond zijn zaak ook gestraft is en wijzen erop dat hij daarvoor geen strafblad had.

"Sinds de zaak van Weinstein is gaan rollen door een artikel in de New York Times is zijn leven verwoest", aldus het advocatenteam van de filmproducent in documenten die zijn ingediend bij rechter James Burke. "Zijn vrouw heeft hem verlaten, hij werd ontslagen en verloor alles. Weinsteins val van zijn voetstuk is misschien wel de grootste in het tijdperk van sociale media."

In de ingediende documenten gaat Weinsteins advocatenteam ook inhoudelijk in op diens zaak. "Na de vermeende misdrijven hadden beide slachtoffers met hun goedvinden relaties met de heer Weinstein en namen contact met hem op voor werk, toegangsbewijzen en professioneel advies."

In februari werd Weinstein door een jury van twaalf burgers schuldig bevonden aan twee aanklachten van verkrachting en aanranding. Woensdag hoort de 67-jarige filmproducent, die van tientallen gevallen van seksueel wangedrag wordt beschuldigd, van de rechter zijn straf. Hij zit in afwachting daarvan vast in de Rikers Island gevangenis.