Lost in Space krijgt op Netflix een derde en laatste seizoen. Bovendien krijgt uitvoerend producent Zack Estrin een meerjarig contract. Hierdoor zal Estrin niet alleen het laatste seizoen van de serie produceren, maar ook bij nieuwe projecten voor Netflix betrokken zijn, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Over Lost in Space vertelt de producent: "Vanaf het begin hebben we dit specifieke verhaal van The Robinsons altijd gezien als een trilogie. Een driedelig episch familieavontuur met een duidelijk begin, midden en einde."

Estrin zegt dat hij zin heeft in zijn toekomst bij Netflix. "Terwijl dit hoofdstuk van Lost in Space tot een spannend einde komt, ben ik enthousiast om door te gaan met het verkennen van nieuwe verhalen met mijn vrienden bij Netflix en voor alle ongelooflijke mogelijkheden die voor ons liggen."

Lost in Space gaat over de familie Robinson aan boord van een ruimteschip. Ze zijn lichtjaren verwijderd van hun beoogde bestemming in de ruimte. In 1998 kwam er een gelijknamige film uit, die weer is gebaseerd op de televisieserie uit de jaren zestig.