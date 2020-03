Jack Gleeson, die eerder aankondigde na het eind van Game of Thrones te willen stoppen met acteren, keert toch weer terug op het televisiescherm. De acteur gaat een rol spelen in de BBC-serie Out of Her Mind, meldt E!Online.

De 27-jarige Gleeson speelde tot 2014 in de fantasyserie van HBO. Hij liet vlak voor zijn vertrek uit de serie weten dat hij de film- en televisieindustrie "nu al beu is" en dus niet meer wilde acteren.

Gleeson: "Ik zag acteren voorheen altijd als een leuk tijdverdrijf, maar sinds Game Of Thrones, werd het ineens erg serieus", vertelde hij in gesprek met The Independent. De levensstijl die blijkbaar hoort bij een acteur in een succesvolle tv-serie, heb ik echter nooit geambieerd."

De acteur zal in de BBC-serie te zien naast acteurs als Juliet Stevenson, Fiona Button en Cariad Lloyd. De comedyserie, die uitgezonden wordt op BBC Two, draait om "liefdesverdriet en familie, en hoe je beide kunt overleven". Het is nog niet bekend wanneer de serie wordt uitgezonden