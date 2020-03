Acteur Max von Sydow is zondag op negentigjarige leeftijd overleden, bevestigt zijn vrouw maandag via een woordvoerder aan Deadline.

De Franse acteur die in Zweden geboren werd, had een ruim 65 jaar durende carrière als acteur. Hij bereikte het grote publiek in 1957 met zijn hoofdrol in de film The Seventh Seal. Daarnaast speelde hij in de jaren zeventig en tachtig in films als The Exorcist en Flash Gordon en was hij te zien als Ernst Stavro Blofeld in de James Bond-film Never Say Never Again.

Hij werd tweemaal genomineerd voor een Oscar. In 1989 maakte hij kans op de prijs in de categorie beste mannelijke hoofdrol met de film Pelle the Conqueror en in 2012 werd de acteur genomineerd voor zijn bijrol in Extremely Loud & Incredibly Close.

Meer recentelijk was Von Sydow te zien als Lor San Tekka in Star Wars-film The Force Awakens en speelde hij Three-Eyed Raven in de serie Game of Thrones.

De acteur was sinds 1997 getrouwd met Catherine Brelet. Hij was van 1951 tot tot 1979 getrouwd met actrice Christina Olin. Von Sydow had vier zonen.