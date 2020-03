Buddy Vedder en Sharon Doorson spreken in de animatiefilm Trolls Wereldtour, het vervolg op Trolls, de stemmen van hoofdpersonages Poppy en Knoest in.

In de originele Engelstalige versie (Trolls World Tour) worden de stemmen van deze personages ingesproken door Justin Timberlake en Anna Kendrick.

Naast Vedder en Doorson maken onder anderen Birgit Schuurman, Carlo Boszhard en dj Hardwell deel uit van de Nederlandse stemmencast.

Poppy en Knoest wonen in het land van de popmuziektrollen, waar Poppy koningin is. Schuurman is te horen als koningin Barb, die in haar land alle muzieksoorten behalve hardrock wil uitroeien. Dj Hardwell is te horen als koning Trollex van de technotrollen. Boszhards personage is countrytrol Hickory.

De film verschijnt volgende maand in de bioscopen.