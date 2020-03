Verschillende Golfstaten hebben de Pixarfilm Onward verboden, meldt Deadline zondag. In Koeweit, Oman, Qatar en Saoedi-Arabië is de animatiefilm niet in de bioscoop te zien.

In Onward, over twee broers die hun overleden vader terug proberen te toveren, is een politieagent te zien die vertelt over hoe ze moet wennen aan het ouderschap met haar vriendin. Het is voor het eerst dat er een homoseksueel personage in een Pixarfilm verschijnt.

Naast bovengenoemde landen, heeft ook Rusland censuur toegepast. De film is daar wel te zien, maar het woord 'vriendin' is vervangen voor 'partner'. Vorig jaar werden er in Rusland zo'n vijf minuten aan liefdesscènes uit de film Rocketman geknipt.