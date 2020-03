Christian Bale gaat de slechterik spelen in de vierde Thor-film. Zijn tegenspeelster Tessa Thompson heeft dat bevestigd tegenover Entertainment Tonight.

"Christian Bale speelt onze slechterik en dat gaat fantastisch worden. Ik heb het script al gelezen en kan je niet veel vertellen, maar ik heb al enthousiast met Natalie (Portman, red.) geappt", aldus Thompson tegenover de entertainmentsite.

Bale werd al langer genoemd voor een rol in de superheldenfilm, maar de bevestiging van Thompson is de eerste keer dat het officieel is besproken door een van de betrokkenen.

Regisseur Taika Waititi is volgens de actrice al bezig met het script en hoewel niet duidelijk is welke slechterik uit het Marvel-universum Bale zal gaan spelen, is wel al duidelijk dat Natalie Portman terugkomt als Jane Foster, die nu de krachten van Thor heeft. Thor: Love and Thunder zou in november 2021 in bioscopen te zien moeten zijn.