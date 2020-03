Hoofdrolspeelster Ellen Pompeo, Meredith Grey uit Grey's Anatomy, heeft vrijdag op Instagram het einde van de verhaallijn van haar collega-acteur Alex Karev verdedigd richting de fans van de medische dramaserie. De manier waarop Karev, gespeeld door Justin Chambers, uit de serie is geschreven is volgens de actrice de best mogelijke verhaallijn en een eerbetoon aan het begin van de dramaserie. Let op: dit bericht bevat spoilers.

"Jullie zijn de beste, meest passionele en meest loyale fans die iemand zich kan wensen", bedankt Pompeo haar fans. "Dat Karev terugkeert naar waar het voor hem begon is volgens mij de best mogelijke verhaallijn."

Alex Karev verlaat tijdens zijn laatste aanwezigheid in de serie zijn vrouw Jo voor zijn eerste vrouw Izzie. Bovendien blijkt hij de vader te zijn van Izzie's vijfjarige tweeling. Deze verhaallijn kwam de serie op kritiek van fans te staan.

"Dit is een eerbetoon aan de eerste jaren van de serie en de geweldige cast", aldus Pompeo over de exit van Chambers uit de serie die haar zestiende seizoen beleeft. Grey's Anatomy speelt zich af rond de levens van het medisch personeel van een fictief ziekenhuis in de Amerikaanse stad Seattle en is verlengd met een zeventiende seizoen, ondanks het vermoeden van Pompeo in 2018 dat het einde van de dramaserie in zicht zou zijn.