Netflix gaat geen tweede seizoen maken van de serie AJ and the Queen, bedacht door drag queen RuPaul. Hij laat vrijdag via Twitter weten trots te zijn op het eerste seizoen.

"Het einde voor AJ and The Queen. Netflix heeft besloten onze roadtrip door Amerika niet te verlengen", schrijft RuPaul. Hij bedankt fans voor de steun en de mensen met wie hij aan de serie werkte voor de samenwerking. "We zijn zo trots op ons werk", besluit hij.

Het eerste seizoen van AJ and The Queen verscheen op 10 januari op de streamingdienst. RuPaul neemt zelf ook de hoofdrol op zich. Hij speelt drag queen Ruby Red die samen met een meisje over wie hij de zorg op zich heeft genomen van club naar club reist voor optredens.

RuPaul Charles is een drag artiest wiens carrière in de jaren negentig begon. In 2009 maakte hij het eerste seizoen van RuPaul's Drag Race, waarin hij op zoek gaat naar getalenteerde drag queens. Inmiddels wordt het twaalfde seizoen van het programma in Amerika uitgezonden. Het programma won tot nu toe dertien Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen.