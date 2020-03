De buggy waarin acteur Steve McQueen rondreed in de film The Thomas Crown Affair uit 1968 heeft donderdag op een veiling 456.000 dollar (407,615 euro) opgebracht. De acteur liet de auto, een oranje volkswagen, voorzien van een extra krachtige motor en andere koplampen.

McQueen speelde in de film een van de hoofdrollen, samen met Faye Dunaway. Thomas Crown, gespeeld door McQueen, probeert de perfecte bankroof te plegen.

De zonnebril die McQueen droeg in The Thomas Crown Affair bracht in 2006 ruim 70.000 euro op. De auto waarin de acteur reed in de film Bullit bracht in januari 3 miljoen euro op.

The Thomas Crown Affair kreeg in 1999 een remake, met Pierce Brosnan en Rene Russo in de hoofdrollen. Dunaway speelt ook in die film een rol, als Crowns psychiater.