De PlayStation-game The Last of Us wordt een televisieserie op HBO, meldt The Hollywood Reporter donderdag. Craig Mazin, schrijver en producent van de miniserie Chernobyl, gaat de serie schrijven en produceren.

Het project is een samenwerking tussen Sony Pictures Television en PlayStation Productions. Voor PlayStation Productions is het de eerste televisieserie.

De cast van de serie is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de premièredatum.

De PlayStation-game The Last of Us kwam uit in 2013 en draait om Joel, die een veertienjarig meisje uit een quarantainegebied probeert te smokkelen. De game won meerdere prijzen en werd ruim 20 miljoen keer verkocht. De opvolger van de game, The Last of Us Part II, komt uit op 29 mei.