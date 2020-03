Harvey Weinstein is overgeplaatst naar de Rikers Island-gevangenis. Zijn woordvoerder bevestigt donderdag aan Amerikaanse media dat hij zijn tijd niet langer doorbrengt in het Bellevue Hospital Center in New York.

Eerder op donderdag ging het gerucht dat Weinstein, die op 11 maart hoort welke straf hij krijgt nu hij schuldig is bevonden aan seksueel misbruik, tot de beslissing van de rechter in het ziekenhuis zou blijven.

De voormalige filmproducent werd na zijn veroordeling opgenomen wegens onder meer pijn op de borst en hartkloppingen. De 67-jarige Weinstein onderging woensdagavond een behandeling waarbij een stent in zijn hart werd geplaatst.

Weinstein is op 24 februari in de rechtszaak tegen hem schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Een jury van zeven mannen en vijf vrouwen oordeelde dat de filmproducent schuldig is aan twee van de vijf aanklachten.

Voor de uitspraak van de jury hoefde Weinstein nog niet in de cel te zitten.