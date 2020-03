De Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi maakt voor Netflix twee nieuwe animatieseries die gebaseerd zijn op de boeken van Roald Dahl over Sjakie, schrijft Variety donderdag.

Eentje is gebaseerd op Sjakie en de Chocoladefabriek en de andere op de Oempa Loempa's, het dwergenvolk uit de boeken over Sjakie.

Waititi, die onlangs een Oscar won voor het script van Jojo Rabbit, is als regisseur, producent en uitvoerend producent betrokken bij beide series.

"Het vinden van de juiste persoon om Willy Wonka, Sjakie en de Oempa Loempa's tot leven te brengen was lastig, tot Taika binnen kwam lopen", zegt Melissa Cobb van Netflix. "Toen was het meteen duidelijk."

Eind 2018 werd al bekend dat Netflix een deal had gesloten met de erfgenamen van Roald Dahl, die overleed in 1990. Naast Sjakie en de Chocoladefabriek en De GVR zijn boeken als Matilda en De Griezels meegenomen in de overeenkomst met Netflix.

"Wij willen zo veel mogelijk kinderen de unieke magie en de positieve boodschap van de verhalen van Roald Dahl laten ervaren", zei Felicity Dahl, de weduwe van Roald Dahl, destijds. "Ik weet zeker dat Roald hier heel blij mee zou zijn."