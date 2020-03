De politieserie Flikken Maastricht, waarvan momenteel de veertiende reeks wordt uitgezonden, gaat nog een seizoen door.

"The Flikken-story continues", schrijft hoofdrolspeelster Angela Schijf, die rechercheur Eva van Dongen speelt in de serie, op Instagram. "Deze herfst mogen we het vijftiende seizoen opnemen van onze serie. Houdt het dan nooit op?"

De mannelijke hoofdrol in de serie wordt vertolkt door Victor Reinier, die in de huid van rechercheur Floris Wolfs kruipt.

Flikken Maastricht is sinds 2007 te zien en wordt uitgezonden door AVROTROS.