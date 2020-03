Acteur Billy Porter denkt dat kinderen klaar zijn voor een 'genderloze goede fee', zei hij woensdag in gesprek met CBS News. Momenteel wordt een nieuwe versie van het sprookje van Assepoester opgenomen, waarin Porter de fee speelt.

"We presenteren dit personage als geslachtloos - althans zo speel ik het - en het is echt krachtig", zegt Porter. "Dit is een klassiek sprookje voor een nieuwe generatie en ik denk dat die nieuwe generatie echt klaar voor is. De kinderen zijn er klaar voor.

Ook vertelde Porter - die bekendstaat om zijn activisme voor de lhbti-gemeenschap - aan Insider dat hij dankzij Cinderella zijn status als bekende acteur kan inzetten om iets positiefs te kunnen betekenen voor de wereld.

"Wie ik ben, en waar ik voor sta is heel specifiek. Dat ik word gecast, laat zien dat het op dit moment over inclusiviteit gaat en we zelfacceptatie belangrijker vinden."

Porter vindt dat het niet zou moeten uitmaken wie de fee speelt, want "magie heeft geen geslacht".

De nieuwe verfilming van het klassieke sprookje wordt geregisseerd door Kay Cannon (Blockers) en geproduceerd door James Corden.

Camila Cabello, bekend van hits als Havana en Señorita, speelt de rol van Assepoester. De film is haar acteerdebuut. Pierce Brosnan, Idina Menzel en Nicholas Galitzine spelen ook in de film.

Cinderella moet op 5 februari 2021 te zien zijn.