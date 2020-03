De makers van de nieuwe James Bond-film No Time To Die hebben besloten de release van de film naar november uit te stellen. Op Twitter maken ze bekend dat de film die eigenlijk in april moest verschijnen, nu ruim een half jaar later uitkomt.

"MGM, Universal en Bond-producenten Michael G. Wilson en Barbara Broccoli maken vandaag na zorgvuldige overweging en grondige evaluatie van de wereldwijde bioscoopmarkt bekend dat het uitbrengen van No Time To Die wordt uitgesteld tot november 2020", luidt de verklaring.

Variety noemt het corona-virus als reden voor het uitstellen van de film die in Nederland gepland stond voor 2 april. De verspreiding van het virus heeft al geleid tot het sluiten van bioscopen in landen als Italië, Zuid-Korea, China en Japan.

Het nieuws van het uitstel van de release komt nadat The Hollywood Reporter eerder al meldde dat fans van de filmreeks een open brief naar de producenten stuurde om te vragen of de de film uitgesteld kon worden. Ze schreven daarin dat de volksgezondheid belangrijker moet zijn dan het promotieschema van een film.

No Time To Die is de 25e Bond-film en de laatste waarin acteur Daniel Craig de rol van Britse spion op zich neemt. De film, geregisseerd door Cary Fukunaga, is de opvolger van Spectre dat in 2015 verscheen. Zangeres Billie Eilish bracht afgelopen maand al de soundtrack van de film No Time To Die uit.

De film verschijnt nu op 12 november in het Verenigd Koninkrijk en op 25 november in de Verenigde Staten.