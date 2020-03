De reddingsactie in 2018 om een Thais jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot te bevrijden, wordt een film. Nadat in 2019 zender National Geographic bekendmaakte een documentaire over de reddingsactie te maken, meldt Deadline dinsdag dat Universal Pictures een gedramatiseerde film ontwikkelt.

Scriptschrijver Wes Tooke neemt het scenario op zich. Jimmy Chin en Chai Vasarhelyi, die in 2019 een Oscar wonnen voor de documentaire Free Solo, zullen de nog titelloze film regisseren.

In maart 2019 kondigde National Geographic aan een documentaire te maken over de redding uit de grot. Dat project wordt geregisseerd door Kevin MacDonald, winnaar van een Oscar voor One Day in September, over de gijzeling van Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972.

In juni 2018 kwamen twaalf leden van een jeugdvoetbalteam en hun assistent-coach honderden meters onder de grond vast te zitten in de Tham Luanggrot in Thailand. De succesvolle reddingsactie duurde twee weken. Anderhalf jaar later kwam, na een eerder overleden reddingsduiker, een van de hulpverleners alsnog om het leven door een bloedinfectie die hij daarbij opliep.