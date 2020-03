Maandag heeft streamingplatform WanerMedia vijf acteurs bekendgemaakt in de spin-off van de populaire serie Gossip Girl gaan spelen, dat meldt The Hollywood Reporter.

Whitney Peak (Molly's Game) , Eli Brown (The F**ck-It List), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Johnathan Fernandez (Leathal Weapon) en Jason Gotay (Broadwayshow Peter Pan Live!) zullen allemaal in de serie te zien zijn. Kristen Bell keert terug in haar rol als verteller en de stem van Gossip Girl.

De nieuwe serie zal niet het verhaal rond de originele personages oppakken, maar speelt zich acht jaar later af en volgt een nieuwe generatie tieners.

Gossip Girl was van 2007 tot 2012 zes seizoenen lang te zien op de Amerikaanse zender CW. In Nederland werd de serie uitgezonden op Net5. Het verhaal draaide om een groepje rijke New Yorkse tieners op een privéschool in de Upper East Side. Rode draad van het verhaal was de website van de anonieme 'Gossip Girl', waarop alle schandalen en roddels over de scholieren te lezen waren.

In de serie speelden onder anderen Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick en Taylor Momsen.