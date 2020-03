Binnenkort kruipt Amber Teterissa weer heel even in de rol van Anne in comedyserie Kees & Co, meldt RTL Boulevard. Teterissa speelde tussen 1997 en 2002 de dochter van Kees, maar kwam niet terug voor de nieuwe serie.

Toen de serie vorig jaar een nieuw leven werd ingeblazen, werd ervoor gekozen om haar broer Rudie wel terug te laten keren, maar Anne was tot nu toe niet te zien.

Het personage is naar Spanje verhuisd, waar Kees regelmatig naartoe gaat om de Nederlandse winter te mijden. Dit jaar komt Anne echter naar Nederland, om haar moeder te bezoeken.

Volgens RTL Boulevard leidt dat "tot een vol huis in huize Heistee. Ze heeft namelijk ook haar vriend Pieter meegenomen."

In de aflevering van zaterdag 21 maart 2020 is Amber weer te zien in de rol van Anne.