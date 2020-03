Antonio Banderas is toegevoegd aan de cast van de film Uncharted, zo meldt Variety.

Sony liet eerder al weten dat Tom Holland en Mark Wahlberg onderdeel zullen zijn van de film die in maart 2021 verschijnt. Ook Sophia Ahi en Tati Gabrielle uit The 100 hebben een rol in de film bemachtigd.

Uncharted vertelt het verhaal van Nathan Drake, een schatzoeker die over de hele wereld probeert historische mysteries op te lossen.

Het is nog onduidelijk welke rol Banderas, Ali en Gabrielle in de film krijgen. In januari ontving de 59-jarige Banderas de International Star Award voor zijn hoofdrol in de Spaanse film Dolor y gloria.

Het wordt de eerste productie van Sony PlayStation Productions, de studio die in 2018 is opgezet met het doel games te verfilmen.