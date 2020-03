Doctor Who krijgt in december een speciale feestdagen-special. Dat maakt BBC zondag bekend, vlak nadat het twaalfde seizoen van de serie is afgelopen. De aflevering gaat Revolution of the Daleks heten.

"Na de cliffhanger aan het einde van seizoen twaalf zal Doctor Who de komende feestdagen terugkeren naar de schermen, voor een special", meldt BBC.

In die special zal "de terugkeer van een van de grootste en meest gevreesde vijanden van de dokter - de Daleks" te zien zijn. Daleks zijn buitenaardse mutanten en zijn een rode draad door de serie.

Chris Chibnall, uitvoerend producent van de serie, kon nog niet zeggen wanneer de aflevering precies op televisie verschijnt, maar dat hij één ding in ieder geval vaststaat: "Er zullen uitroeiingen zijn, spanning, gelach, tranen. Je weet wel. Het gebruikelijke."

Charlotte Moore, de programmadirecteur van BBC "kan niet wachten tot de dokter de strijd aangaat met de ultieme vijand in de feestelijke special".

De Doctor werd de afgelopen seizoenen door verschillende acteurs gespeeld. Doctors Jodie Whittaker, Ryan van Tosin Cole, Graham van Bradley Walsh en Yaz van Mandip Gill zullen allemaal de hoofdrol spelen in de speciale aflevering.