De film Baby Driver krijgt een vervolg, meldt Geeks Worldwide. Regisseur en scriptschrijver Edgar White liet eerder al weten dat er veel vraag was voor een vervolg, maar nu heeft productiehuis Sony groen licht gegeven. De originele cast keert terug voor het vervolg.

In de nieuwe film zullen onder meer Ansel Elgort, Lily James, Jon Bernthal, Michael Peter Balzary, en CJ Jones te zien zijn. Over het plot maakt Sony nog niets bekend, behalve dan dat er een nieuwe vrouwelijke hoofdrol zal worden toegevoegd.

De film zal later dit jaar worden opgenomen, als Elgort klaar is met filmen voor HBO Max’s Tokyo Vice. Sony heeft nog geen verschijningsdatum gepland.

Baby Driver gaat over gangster-tegen-wil-en-dank Baby (Ansel Elgort), die een opmerkelijk talent heeft voor het besturen van vluchtauto's en een grote passie voor muziek. De film heeft een klein Nederlands tintje: Radar Love van de Haagse formatie Golden Earring en Hocus Pocus van rockband Focus worden als achtergrondmuziek gebruikt tijdens een van de achtervolgingen in de film.

Het is de eerste keer dat Wright een vervolgfilm maakt. Zijn eerdere films Hot Fuzz, Shaun of the Dead en The World's End worden nog weleens aangeduid als de Cornetto-trilogie, maar hebben inhoudelijk niet veel met elkaar van doen.