Jennifer Lopez voelde zich teleurgesteld toen bleek dat ze geen Oscarnominatie had gekregen voor haar rol in Hustlers. De 50-jarige popster en actrice vertelde hierover in een interview met Oprah Winfrey.

"Er waren zoveel artikelen en goede recensies - meer dan ooit in mijn carrière - waarin dingen stonden als 'oh, ze wordt genomineerd voor een Oscar, het gaat gebeuren'", aldus Lopez. "En toen dat vervolgens niet gebeurde, deed dat een beetje pijn. Het was teleurstellend."

Volgens Lopez kreeg ze dat verdrietige gevoel omdat ze veel bevestiging nodig heeft van anderen. "Ik wilde dat andere mensen me vertelden dat ik goed werk had afgeleverd", legt ze uit. "Toen realiseerde ik me dat ik dat helemaal niet nodig zou moeten hebben, want ik doe dit werk omdat ik ervan hou. Ik heb geen prijs nodig om te weten dat ik genoeg ben."

Hustlers vertelt het verhaal van een groep strippers, die in de nasleep van de financiële crisis van 2008 een manier vinden om geld te stelen van de rijke bankiers die ze tegenkomen in bars en clubs. Lopez speelt de rol van Ramona, een getalenteerde stripper die hoofdrolspeler Destiny (gespeeld door Constance Wu) onder haar hoede neemt.

Voor deze rol kreeg Lopez dan wel geen Oscarnominatie, ze ontving wel veel andere prijzen en nominaties. Zo is ze onder andere genomineerd voor een Razzie Redeemer Award: een prijs voor acteurs die eerder een Razzie wonnen voor hun slechte acteerprestaties, maar zich met een nieuw filmproject hebben gerevancheerd.