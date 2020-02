De film There Is No Evil van regisseur Mohammad Rasoulof heeft zaterdag de Gouden Beer voor de beste film gewonnen op de zeventigste Berlinale, het internationale filmfestival van Berlijn.

De documentaire werd in het geheim gefilmd vanwege de censuur van de Iraanse overheid. De film bestudeert de doodstraf en bekijkt de impact van zo'n straf op vier mensen die in afwachting zijn van hun executie.

Rasoulof mocht Iran niet verlaten om de prijs in ontvangst te nemen. Zijn dochter Baran, die ook een rol speelt in de film, nam de Gouden Beer voor hem aan.

"Ik ben heel overweldigd en blij door het winnen van deze prijs, maar tegelijkertijd ben ik verdrietig omdat deze prijs voor een filmmaker is die er vanavond zelf niet bij kon zijn", zei Baran.

De Zilveren Beer ging naar Never Rarely Sometimes Always! van Eliza Hittmann over twee tieners die strijden voor abortus.

Hong Sansoo won de prijs voor beste regisseur voor The Woman Who Ran, een korte film over onder meer vriendschap tussen vrouwen en eenzaamheid.