De familie van reggaelegende Bob Marley heeft een twaalfdelige docuserie over de in 1981 overleden zanger gemaakt.

In Bob Marley: Legacy praten familieleden en bekenden van Marley over de nalatenschap van de zanger.

In de eerste aflevering, die al op YouTube is verschenen, is onder meer het huis van Marley op Jamaica te zien en de invloed die hij had op het eiland. Zijn zoons en kleinzoon Ziggy, Julian, Rohan en Skip Marley voeren gesprekken met vrienden over hun beroemde familielid.

Bob Marley, bekend van hits als Redemption Song, Jamming en Get Up Stand Up, zou begin deze maand 75 zijn geworden als hij nog leefde. Ter ere daarvan werd ook de EP Iron Lion Zion uitgebracht. Ziggy en Stephen Marley geven verschillende optredens om hun vader te eren.