Kim Bodnia, bekend van series als Killing Eve en The Bridge, gaat een rol spelen in het tweede seizoen van Netflix-serie The Witcher. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

The Witcher is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van de Poolse fantasyschrijver Andrzej Sapkowski. De serie volgt de avonturen van Geralt van Rivia (gespeeld door Henry Cavill), een witcher die als eenling door het land trekt en zich laat inhuren om monsters te vermoorden. Witchers zijn een soort tovenaars, die hun krachten hebben verworven door intensieve training en magische rituelen.

De 54-jarige Bodnia zal de rol spelen van Vesemir, een ervaren witcher en mentor van Cavills personage.

Eerder was de Deense acteur te zien als politiedetective Martin Rohde in de Deense hitserie The Bridge. In de Britse serie Killing Eve speelde hij Konstantin Vasiliev, de Russische begeleider van huurmoordenaar Villanelle.