Na het eerste seizoen van ANNE+ uit 2018, dat draait om het liefdesleven van een lesbisch meisje, komt op dinsdag 3 maart het langverwachte vervolg op de succesvolle eerste reeks. De serie mocht al op veel lofzangen rekenen, ook vanuit het buitenland. Hoofdrolspeelster Hanna van Vliet zou het leuk lijken als dat internationale succes zou leiden tot de komst van een bekende wereldster.

"Als Léa Seydoux (actrice uit onder meer de nieuwe James Bond-film, red.) mee wil doen, zou ik dat niet erg vinden", vertelt Van Vliet in gesprek met NU.nl "Of iemand als Ellen Page (openlijk lesbische actrice uit Inception). Zulke namen zouden best bij ons passen, zeker als we een internationale stap zouden maken."

Het tweede seizoen heeft alvast een internationaal tintje gekregen dankzij gastacteur Laura Gómez, bekend van haar rol als gevangene Blanca in Orange is the New Black. "We hadden niet veel scènes samen, maar we hebben wel veel tijd doorgebracht", vertelt hoofdrolspeelster Van Vliet. "Ik heb haar meegenomen naar het Westerpark en we hebben een fietstour gedaan."

Van Vliet vond het naar eigen zeggen wel spannend om een actrice op de set hebben die recentelijk in een grote productie als OITNB speelde. "Ze wist gelukkig waar ze instapte, ze maakt ook zelf kleinere projecten in eigen beheer en loopt dus ook tegen dezelfde dingen aan als wij. Ze was niet geshockeerd van de Hollandse set, haha."

'Het is net een droom'

De eerste reeks van ANNE+ werd overspoeld met positieve reacties, genomineerd voor de Prix Europa en ook geselecteerd voor onder meer het Tribeca-filmfestival in New York. "Het is een soort droom", vindt Van Vliet, die ook bij de serie betrokken is als cocreator. "Het begon ooit met een eerste gesprek over een serie en nu mogen we een volwaardig seizoen van acht afleveringen à 25 minuten maken voor de NPO."

"Ik denk dat er behoefte was aan een serie over een lesbisch meisje en met queer personages", denkt regisseur Valerie Bisscheroux over het succes van de serie. "Dat is ook de reden waarom we ANNE+ hebben gemaakt, natuurlijk."

'Bijzonder en eng tegelijk'

Vanwege de internationale nominaties en festivalselecties mochten de makers regelmatig reizen naar het buitenland. "Naar Brazilië, Montréal… Je merkt dat de mensen in bijvoorbeeld Brazilië snakken naar een positieve serie over lhbti en daarom ook ontroerd zijn als ze het zien", vertelt Van Vliet.

Dat is een heel ander verhaal dan in Nederland, waar homoseksualiteit veel breder geaccepteerd is. "Daarom is het belangrijk en bijzonder dat je op die manier iets kan doen. Daarom is het ook zo belangrijk dat het eerste seizoen op YouTube ook met verschillende talen ondertiteling te zien is, zodat iedereen de serie kan volgen."

Seizoen 2 zal naar alle waarschijnlijkheid niet op YouTube te vinden zijn. "Omdat deze reeks een meer conventionele vorm heeft", legt Van Vliet uit. "We proberen het aan platforms te verkopen, zo hebben we het al aan het Britse Channel 4 verkocht."

De afleveringen zijn dit seizoen rond de 25 minuten, in plaats van rond de tien zoals in de eerste reeks. "Daar hebben we bewust voor gekozen, zodat we de personages meer kunnen uitdiepen en de wereld van Anne groter kunnen maken", vertelt regisseur Bisscheroux. "Personages die een kleinere rol hadden in het eerste seizoen, hebben nu een grotere rol", vult scenarist Maud Wiemeijer aan. "Mensen gingen goed op Jip en Casper, dus die hebben meer aandacht gekregen. En ook op Lily werd veel gereageerd, dus die zien we ook terug."

ANNE+ is vanaf dinsdag 3 maart om 22.25 uur te zien op NPO3 bij BNNVARA.