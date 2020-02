Eva Mendes wil graag met een rol als schurk in een Disney-film terugkeren als actrice. In gesprek met Entertainment Tonight zegt de Amerikaanse dat ze kieskeuriger is geworden met filmrollen sinds ze moeder is.

"Ik zal altijd van acteren blijven houden, maar nu ik kinderen heb, ben ik wat extremer geworden", aldus de 45-jarige Mendes, die haar laatste filmrol in Lost River (2014) speelde. "Er zijn nu veel dingen die ik niet meer wil doen, waaronder veel van de films die ik ooit wel heb gedaan. Ik wil geen gewelddadige of seksuele rollen meer spelen."

De actrice denkt dat Disney-films daarom nu perfect in haar straatje passen. "Ik ben helemaal van jullie, Disney", aldus Mendes. Ze is overigens niet geïnteresseerd in rollen als prinses. "Ik zie mezelf meer als de schurk. Ik ben meer het type Ursula. Ik vind de slechteriken in Disney-films leuk."

Daarnaast ziet de actrice een vervolg op de film Hitch, de romantische comedy uit 2005 waarin ze met Will Smith te zien was, ook wel zitten. "Het is tijd voor Hitch 2. Laten we het doen, Will."

In de originele film speelt Smith een 'datedokter' die zijn cliënten helpt in de liefde. Het lijkt Mendes interessant om te zien hoe dit in zijn werk zou gaan in een tijd met datingapps. "Wat zou Hitch dan doen? Hij zou geen baan meer hebben."

Mendes speelde naast in Hitch in films als The Place Beyond The Pines (2012), The Women (2008) en The Other Guys (2010). Mendes heeft sinds 2011 een relatie met acteur Ryan Gosling. Samen hebben ze twee dochters, van vijf en drie jaar oud.