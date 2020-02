Courteney Cox is blij dat er een reünie met haar collega's van de comedyserie Friends komt. In gesprek met komiek Kevin Nealon vertelt ze volgens E News dat ze het geweldig vindt om weer samen met de cast te zijn, iets wat na het einde van de serie in 2004 bijna niet is voorgekomen.

Cox laat weten dat de zes hoofdrolspelers vorig jaar voor het eerst samenkwamen om over de eenmalige reünie te praten. "Maar daarover is het bijna niet gegaan, we hebben vooral herinneringen opgehaald aan de geweldige tijd die we samen hebben beleefd."

Het was volgens Cox (Monica) voor het eerst in zo'n vijftien jaar dat zij en Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) weer in één ruimte waren. "Het was gewoon ontzettend leuk, we hebben erg hard gelachen."

De Friends-reünie komt in de vorm van een special zonder script bij HBO Max. Vanaf de start van deze Amerikaanse streamingdienst in mei is de special te zien voor abonnees.

Het is nog niet bekend of en wanneer de Friends-reünie te zien zal zijn in Nederland. HBO Max zal bij de start niet te zien zijn in Nederland, maar de uitzendrechten van HBO-titels zijn in handen van VodafoneZiggo.