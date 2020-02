Na het regisseren van de eerste vier delen van Indiana Jones, neemt Steven Spielberg de regie van het vijfde deel niet op zich. De regie van de film komt waarschijnlijk in handen van James Mangold, meldt Variety woensdag.

De 73-jarige Spielberg blijft nog wel op de achtergrond van de productie aanwezig. Mangold, onder meer bekend van de film Walk the Line, is in gesprek om Spielbergs werk over te nemen.

Al in 2016 kondigde filmstudio Disney aan dat er een nieuwe Indiana Jones zou komen. De opnames starten in de zomer. Wanneer de film te zien is, is nog niet bekend.

De eerste drie Indiana Jones-films verschenen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In 2008 verscheen het vierde deel, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Voor Harrison Ford (77) wordt het de vijfde keer dat hij in de huid kruipt van de beroemde avonturier Indiana Jones.

Spielberg regisseerde tientallen films, waaronder bekende titels als Jaws, E.T. en Jurassic Park.