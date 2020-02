Macaulay Culkin is toegevoegd aan de cast van American Horror Story. De Home Alone-acteur maakt zijn opwachting in het tiende seizoen van de Amerikaanse serie. Dat meldt regisseur Ryan Murphy op zijn Instagram-pagina.

Murphy onthult via de video de terugkeer van verschillende acteurs, zoals Sarah Paulson en Evan Peters. De twee hoofdrolspelers waren niet te zien in het negende seizoen van American Horror Story, maar keren wel terug in de nieuwste reeks van de Amerikaanse televisieserie.

Culkin is vooral bekend van zijn rol als Kevin McCallister in Home Alone (1990). Twee jaar later speelde hij dezelfde rol in Home Alone 2: Lost in New York. Daarna volgden nog enkele delen zonder Culkin.

Hij speelde de laatste jaren wat kleine rolletjes in films en series, maar zijn rol in de horrorserie is de eerste in jaren die hij speelt in een grotere productie.

In januari maakte regisseur Murphy bekend dat er nog minstens drie seizoenen op de planning staan. American Horror Story, waarvan 1984 de laatste was, is een serie waarbij in elk seizoen een nieuw verhaal met andere personages wordt neergezet. De serie heeft al 16 Emmy's op haar naam staan.