The Mister, het meest recente boek van Fifty Shades-auteur E.L. James, wordt verfilmd. Universal bemachtigde de filmrechten van de erotische roman en de opnames gaan binnenkort van start, meldt Variety.

The Mister vertelt het verhaal van een rijke Britse aristocraat die verliefd wordt op een Albanese huishoudster, die op de vlucht is voor mensenhandelaars. The Mister stond negen weken lang in de New York Times Best Seller en was het bestverkochte boek van 2019.

James, die tot nu toe betrokken is bij de productie van al haar films, gaat dit ook weer doen bij The Mister.



In 2015 publiceerde James de bestseller Grey: het verhaal van Fifty Shades of Grey, maar dan vanuit het perspectief van hoofdpersonage Christian Grey. In 2017 verscheen het vervolg Darker.



James is door Time Magazine uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen ter wereld. De Fifty Shades of Grey-boeken waren de drie bestverkochte romans van het laatste decennium.