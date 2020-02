Het derde deel van de filmreeks Jurassic World heet Jurassic World: Dominion. Regisseur Colin Trevorrow deelde dinsdag via Instagram een foto van de eerste draaidag van de film met de naam.

Jurassic World: Dominion staat gepland voor verschijning in 2021. Dat is drie jaar na zijn voorganger Jurassic World: Fallen Kingdom, die in 2018 verscheen.

In september werd bekend dat Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum, die in 1993 hoofdrollen speelden in Jurassic Park, in het derde deel van de Jurassic World-reeks voor het eerst samen terugkeren. Goldblum was eerder al in Jurassic World: Fallen Kingdom te zien.

Chris Pratt en Bryce Dallas Howard keren terugals hoofdrolspelers in Jurassic World: Dominion. De verhaallijn van de film, geschreven door scriptschrijver Emily Carmichael en Trevorrow, is nog niet bekend.