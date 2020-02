De opnames van de nieuwste Mission Impossible film zijn stilgelegd. Er zou voor de film aanvankelijk gedurende drie weken in de Italiaanse stad Venetië worden gefilmd, maar omdat er in Italië tenminste 150 gevallen van besmetting met het coronavirus bekend zijn, is de productie nu uitgesteld.

"Om de veiligheid en het welzijn van onze cast en crew te kunnen waarborgen, hebben we besloten het productieschema om te gooien", vertelt een woordvoerder van Paramount Pictures aan The Hollywood Reporter.

"We houden rekening met de zorgen van de medewerkers en willen hen toelaten om naar huis terug te keren. We houden de situatie in de gaten en werken hierbij samen met gezondheids- en overheidsinstanties."

Tom Cruise, die de hoofdrol in de filmfranchise speelt, was nog niet naar Italië afgereisd.

Cruise zal in het zevende deel van Mission Impossible wederom te zien zijn als geheim agent Ethan Hunt, die werkt voor de fictieve Impossible Missions Force. Momenteel wordt er niet alleen gewerkt aan het vervolg op Fallout, die in 2018 uitkwam, regisseur Christopher McQuarrie is ook al bezig met het achtste deel.

De première van de zevende Mission Impossible film staat gepland voor 23 juli 2021.