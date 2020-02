Filmproducent Harvey Weinstein is maandag schuldig bevonden aan twee van de vijf aanklachten wegens seksueel misbruik en gaat in hoger beroep. Een overzicht van de reacties.

Advocaat Weinstein: 'Teleurgesteld in het vonnis'

Arthur Aidala, lid van het team van advocaten van Weinstein, is teleurgesteld in de uitspraak. "Wij zijn absoluut teleurgesteld over de veroordeling. We wilden vijf keer 'niet schuldig' horen."

Volgens Aidala was Weinstein er niet op voorbereid om gevangen genomen te worden, maar gedroeg de filmproducent zich waardig. Aidala bevestigt dat Weinstein in beroep gaat tegen het vonnis.

Vrouwenrechtenadvocaat Gloria Allred: 'Slachtoffers en getuigen moedig'

Gloria Allred, die drie getuigen in de New Yorkse rechtszaak tegen Weinstein bijstond, is blij met het vonnis. "Dit is een juridische afrekening voor Harvey Weinstein", sprak de vrouwenrechtenadvocaat na het vonnis buiten het New Yorkse gerechtsgebouw tot de pers. "Zonder de moed van de slachtoffers om te getuigen onder ede zou dit vonnis er niet zijn gekomen."

Allred bedankte ook de getuigen voor de door hun getoonde moed en bereidwilligheid om in de publiciteit te treden. Ze stond stil bij de in haar ogen "nietsontziende" pogingen van Weinsteins advocaten om de slachtoffers en getuigen de schuld te geven van wat Weinstein hen had aangedaan.

'Eindelijk verantwoordelijkheid dragen'

Weinstein zal volgens Allred eindelijk verantwoordelijkheid dragen voor zijn acties. De vrouwenrechtenadvocaat ziet ernaar uit om Weinstein tegen te komen in Los Angeles, waar de filmproducent ook is aangeklaagd voor seksueel ongewenst gedrag.

Allred richtte zich ook tot de plegers van seksuele misdrijven. "Dit is een nieuw begin. Ook jullie komen aan de beurt."

Rosanna Arquette: 'Smerige tactieken verdediging Weinstein'

Rosanna Arquette is een van de prominenten die Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik. De actrice dankt de jury, die de in haar ogen smerige tactieken van Weinsteins advocaten hebben doorzien. Als het aan Arquette ligt, worden slachtoffers van seksueel misbruik in de toekomst beter door de wetgeving beschermd.

Openbaar aanklager Manhattan: 'Dit is een nieuw begin'

Openbaar aanklager in Manhattan Cyrus Vance jr. kwam in 2018 onder vuur te liggen nadat hij had besloten om Harvey Weinstein niet te vervolgen voor seksueel misbruik. Vance spreekt nu van een "nieuw landschap voor de overlevenden van seksueel misbruik". De openbaar aanklager noemt het vonnis van Weinstein "een nieuw begin".

Ashley Judd: 'Dank aan de getuigen'

Ashley Judd herhaalde in december in een gezamenlijke verklaring haar beschuldiging aan het adres van Weinstein. De actrice dankt de getuigen in de rechtszaak voor hun moed om een "traumatische hel" te doorstaan.

Ronan Farrow: 'Uitkomst door vrouwen die naar voren traden'

Journalist Ronan Farrow heeft de zaak Weinstein intensief gevolgd en vermoedde dat de filmproducent hem liet schaduwen. Farrow ziet het vonnis als uitkomst van vrouwen die naar voren traden en roept op om hen in gedachten te houden.