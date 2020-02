De Netflix-serie Atypical krijgt een vierde seizoen. Het wordt tevens het laatste seizoen van de humoristische dramaserie, die wordt gemaakt door streamingdienst Netflix.

Het vierde en laatste seizoen zal uit tien afleveringen bestaan en in 2021 op Netflix te zien zijn.

De serie draait om het personage Sam (rol van Keir Gilchrist), een negentienjarige jongen die een vorm van autisme heeft en zijn plek zoekt in zijn gezin en het school- en later studentenleven. Ook acteurs Jennifer Jason Leigh en Michael Rapaport hebben rollen in het komische drama.

"Ik ben verheugd te melden dat we een vierde seizoen mogen maken", vertelt producent Robia Rashid in een verklaring. "Ik ben natuurlijk verdrietig dat er een eind komt aan de serie, maar wel extreem dankbaar dat ik dit verhaal heb mogen vertellen."

Het derde seizoen ging op 1 november 2019 in première.