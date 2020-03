James Bond is misschien wel de meest achternagezeten held in de filmgeschiedenis. In uiteenlopende achtervolgingen met auto's, motors, boten en zelfs helikopters, weet hij zijn vijanden toch altijd te slim af te zijn. NU.nl bezocht de set van de 25e Bond-film No Time To Die en sprak met met enkele leden van de crew over het spannend houden van achtervolgingen en stunts.

James Bond heeft het allemaal al een keer gedaan: op duizelingwekkende hoogtes van hijskranen afspringen (Casino Royale, 2006), met de auto over de kop een rivier oversteken (The Man With The Golden Gun, 1974) en in hoge vaart van een berg skiën gevolgd door een parachutesprong (The Spy Who Loved Me, 1977).

Met zo veel indrukwekkende scènes ligt de lat met elke nieuwe film weer iets hoger. Stuntcoördinator Lee Morrison werkte voor No Time To Die al aan vier eerdere films over de Britse spion mee en zegt er zeker naar te streven altijd met iets nieuws te komen. Dit betekent volgens hem echter niet alleen maar grootser en spectaculairder.

'Een stunt valt of staat met de verhouding tot het plot'

"Voor de nieuwe film doen we een achtervolging, die niet zoals zoveel andere om snelheid draait. Het tempo ligt lager, maar er wordt echt een verhaal verteld. Voor een achtervolging is het behoorlijk intiem, omdat het ook om de relatie tussen Bond (gespeeld door Daniel Craig, red.) en Madeleine (een rol van Léa Seydoux, red.) in de auto draait", aldus Morrison.

Hij legt uit dat deze passage in het verhaal zich afspeelt in Noorwegen, maar deels is opgenomen op onverharde wegen, in mistige bossen en langs onberekenbare rivierbedden in de Schotse Hooglanden.

Alexander Witt, regisseur van de zogeheten 'second unit' die stunts en tussenshots filmt, beaamt dat een unieke stunt of achtervolging staat of valt met de verhouding tot het plot. "Je kunt wel een goede stunt hebben, maar als het geen zinvolle plaats heeft in het verhaal, is het niets waard. Je moet niet stunten om het stunten", stelt hij.

Witt, voor wie No Time To Die alweer de vierde Bond-film is als second unit-regisseur, benadrukt verder dat er een heel team hard werkt om de stunts zo uniek en effectief mogelijk te maken. "Dat begint natuurlijk al bij de schrijvers die nieuwe uitgangspunten verzinnen. Het stuntteam kan daar met hun ervaring en expertise weer dingen aan bijschaven en ik als regisseur probeer dat ook."

“We proberen veel zonder computers te doen. De stunts worden allemaal echt uitgevoerd om de film zo natuurlijk mogelijk te maken.” Alexander Witt, 'second unit'-regisseur

'Voor ons is het spannender om alles echt op te nemen'

Het stuntteam heeft te maken met snel ontwikkelende technologie waarmee tegenwoordig zo'n beetje elk beeld op een computer kan worden gecreëerd. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar zorgt dat eigenlijk wel voor meer creativiteit? De Bond-crew zweert bij zoveel mogelijk echt filmen en zo min mogelijk gebruik van Computer-generated imagery (CGI).

"Wat ik zo leuk vind aan het maken van Bond-films is dat we alles zelf proberen te doen. De stunts worden allemaal echt uitgevoerd om de film zo natuurlijk mogelijk te maken", legt Witt uit. Hij stelt dat kijkers er steeds beter in worden om echte beelden van door de computer gegenereerde scènes te onderscheiden. "CGI lijkt steeds echter, maar het verschil kan meestal wel herkend worden. Voor ons als makers is het in ieder geval veel spannender om alles echt op te nemen."

'Als je alles organisch wilt doen, brengt dat soms moeilijkheden'

Morrison voegt toe dat er op de set van Bond zo veel mogelijk met de natuurlijke elementen wordt gewerkt, ook als dat betekent dat er uren gewacht moet worden tot het weer zich aanpast. Voor continuïteit in de beelden moet er bijvoorbeeld gefilmd worden met bewolkt weer en dan is het wachten tot de regen ophoudt, of de zon achter een wolk verdwijnt.

"We proberen alles zo organisch en natuurlijk mogelijk op te nemen, omdat dit bij het verhaal past. Dat brengt natuurlijk soms moeilijkheden met zich mee", stelt hij. Ook bij het kiezen van de locaties wil de crew zo veel mogelijk gebruik maken van wat de natuur hen geeft zonder teveel handmatig aan te passen. "Dat maakt de scènes op onverharde wegen bijvoorbeeld extra uitdagend, maar we houden ook wel van een uitdaging", lacht Morrison.

Witt geeft toe dat het steeds moeilijker wordt om origineel uit de hoek te komen met stunts, maar is niet bang voor creatieve droogte. "Het wordt voor de schrijvers natuurlijk lastiger om compleet nieuwe scènes te bedenken, maar een unieke of spectaculaire locatie kan daar ook het verschil in maken. Het speciale aan het maken van Bond-films is dat we met een heel team met zo min mogelijk hulp van de computer iets proberen te maken dat nog niet eerder gedaan is."

No Time To Die is vanaf 2 april in de bioscoop te zien.