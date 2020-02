Jim Bakkum gaat de hoofdrol spelen in Casanova's, een nieuwe romantische comedy die wordt geregisseerd door Jamel Aattache (Zwaar Verliefd!). De acteur, die momenteel te zien is in Onze Jongens 2, speelt in de nieuwe film een onzekere journalist die undercover onderzoek doet naar een mysterieuze datingcoach.

Bakkum verheugt zich op zijn nieuwe filmrol, vertelt hij in een reactie. "Na mijn eerdere rollen geeft deze rol mij de kans om weer een heel andere kant van mezelf te laten zien als acteur. Bas is een jongen die niet veel zelfvertrouwen heeft en heel onzeker is in de liefde. Bepaald geen casanova dus."

De opnames van Casanova's starten komende zomer. De rest van de cast wordt binnenkort bekendgemaakt.

De film zal vanaf 8 oktober 2020 draaien in de bioscoop, meldt distributeur Just Film maandag.