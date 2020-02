Model Ambra Battilana heeft zondag geluidsopnames van toenaderingspogingen door Harvey Weinstein vrijgegegeven, meldt 60 Minutes Australia. De filmproducer had haar 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) betaald om de opnames uit maart 2015 te vernietigen, maar het model bewaarde een kopie en besloot haar zwijgplicht te verbreken.

In de opnames, waarvan in oktober 2017 de uitgeschreven tekst bekend werd, is te horen hoe de filmproducent het dan 22-jarige model meermaals vraagt om met hem naar zijn hotelkamer te gaan voor een massage. Battilana weigert, zegt "Ik voel me hier oncomfortabel bij" en Weinstein is te horen terwijl hij zegt "Verpest je vriendschap met mij niet voor vijf minuten" en "Als je me niet vertrouwt, zul je grote kansen mislopen."

Weinstein had de dag voor de opnames zijn hand op de borst en het been van het model gelegd tegen haar wil. Het model ging direct naar de politie, die haar ervan overtuigde om de dag erop een nieuwe ontmoeting met de filmproducent op te nemen.

Weinstein begon smeercampagne

De politie ontbood Weinstein na het beluisteren van de opnames naar het politiebureau. De 67-jarige filmproducent begon vervolgens een smeercampagne tegen Battilana, die hierop besloot haar zaak niet door te zetten en akkoord te gaan met een afkoopsom en zwijgplicht.

Battilana bewaarde echter een kopie van de geluidsopname. Die brengt ze nu naar buiten om koste wat kost Weinsteins andere slachtoffers te steunen en aan te tonen wat voor persoon Weinstein is.

In 2017 bracht de New York Times naar buiten dat Weinstein vrouwen betaalde om te zwijgen over seksueel misbruik door hem. De aanklachten van twee vrouwen leidden tot een rechtszaak in New York. Na de inhoudelijke behandeling is sinds 18 februari een twaalfkoppige jury in beraad.