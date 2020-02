Netflix heeft de rechten verworven om de Nederlandse film Mijn beste vriendin Anne Frank wereldwijd uit te zenden. Dit maakte de streamingdienst zondag bekend tijdens het internationale filmfestival van Berlijn.

"We zijn erg trots dat de film Mijn beste vriendin Anne Frank wereldwijd op Netflix te zien zal zijn", aldus Lina Brouneus, directeur co-productie en aankoop bij Netflix.

Mijn Beste Vriendin Anne Frank vertelt het op echte gebeurtenissen geïnspireerde verhaal van Anne Frank en haar beste vriendin Hannah Goslar. Als de familie Frank in de Tweede Wereldoorlog onderduikt, verliezen de twee vriendinnen het contact. In 1945 komen de twee meisjes elkaar weer tegen, in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Het wordt de eerste Nederlandse bioscoopfilm over Frank. Dutch FilmWorks neemt de productie van de film op zich. De film wordt geregisseerd door Ben Sombogaart, die eerder Knielen op een bed violen, De Storm en Brideflight regisseerde. De opnames zullen volgende maand beginnen, 75 jaar nadat Frank overleed aan de gevolgen van vlektyfus die ze in het concentratiekamp had opgelopen.

De inmiddels 91-jarige Goslar overleefde het concentratiekamp. Ze schreef een boek over haar vriendschap met Frank, Anne Frank, mijn beste vriendin. Dutch FilmWorks heeft echter aan NU.nl bevestigt dat het niet gaat om een boekverfilming.