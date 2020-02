Productiemaatschappij Lucasfilm is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Star Wars-film, meldt Variety zaterdag. De voorbereidingen zouden zich nog in een beginfase bevinden.

Regisseur J.D. Dillard is volgens berichten betrokken bij de nieuwe Star Wars-film. Hiermee zou voor de eerste keer een zwarte filmmaker de creatieve leiding krijgen over een film uit de science fiction-reeks.

Scriptschrijver Matt Owens zal ook een rol krijgen bij de productie van de film. Verdere details over de cast en het plot van de nieuwe Star Wars ontbreken.

In december kwam met The Rise of Skywalker een einde aan de Star Wars-saga. In totaal zijn er veertien Star Wars-films gemaakt, waarvan negen in de Skywalker-saga.