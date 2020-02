De originele cast van de comedy Friends keert terug voor een reünie. De castleden en zender HBO Max hebben geruchten die maandenlang rondgingen vrijdag bevestigd.

De Friends-reünie komt in de vorm van een special zonder script bij HBO Max. Vanaf de start van deze Amerikaanse streamingdienst in mei is de special te zien voor abonnees.

Alle zes de hoofdrolspelers keren 25 jaar na de eerste aflevering van Friends terug voor de reünie. Volgens berichten van Amerikaanse media krijgen Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) tussen de 3 en 4 miljoen dollar (ongeveer 3,5 miljoen euro) voor hun eenmalige terugkeer.

Het is nog niet bekend of en wanneer de Friends-reünie te zien zal zijn in Nederland. HBO Max zal bij de start in mei niet te zien zijn in Nederland, maar de uitzendrechten van HBO-titels zijn in handen van VodafoneZiggo.

In november werd gemeld dat de zes hoofdrolspelers van Friends in gesprek zouden zijn over een reüniespecial. Sinds het einde van de comedy in 2004 zeiden de acteurs geen behoefte te hebben om de serie nieuw leven in te blazen.