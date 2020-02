Actrice Sandra Oh gaat een hoofdrol spelen in de Netflix-serie The Chair, meldt Variety vrijdag. Wanneer de serie te zien zal zijn en of deze ook in Nederland verschijnt, is nog niet bekend.

The Chair gaat over de voorzitter van de Engelse faculteit van een universiteit. Oh neemt de hoofdrol op zich.

Oh speelt de titelrol in de komische dramaserie Killing Eve. Daarvoor won de 48-jarige actrice een Golden Globe en werd ze genomineerd voor drie Emmy Awards.

Met haar rol als Cristina Yang in de medische dramaserie Grey's Anatomy werd Oh bekend bij het grote publiek. De geboren Canadese heeft sinds 2018 ook de Amerikaanse nationaliteit en noemde zich een jaar later bij het satirische programma Saturday Night Live een "Aziatisch-Canadese Amerikaan".